Возбуждено уголовное дело по факту ДТП на трассе Алматы - Бишкек в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В ДВД Жамбылской области дали пояснения по факту трагедии на трассе Алматы - Бишкек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, 26 февраля на трассе близ Кордайского перевала, неподалеку от поселка Отар Кордайского района, полностью сгорела легковая автомашина. Информация об этом быстро распространилась в социальных сетях, видео сняли очевидцы, проезжавшие по трассе Алматы - Бишкек. По предварительным данным, причиной стало лобовое столкновение с другим автомобилем.

Как пояснили в пресс-службе ДВД Жамбылской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на 152 километре автотрассы Алматы - Ташкент.

«В результате столкновения двух легковых автомашин двое участников ДТП погибли на месте. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УК РК ст. 345 ч. 4 («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами»). Проводится досудебное расследование, в настоящее время выясняются все обстоятельства. Назначен ряд экспертиз», - говорится в сообщении ведомства.

Фото: moe-online.ru