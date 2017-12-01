Восточный Казахстан лидирует по количеству проектов, получивших субсидии по госпрограмме

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Восточный регион Казахстана лидирует в республике по количеству проектов, получивших субсидии по госпрограмме. Об этом на заседании акимата сказал руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО Максат Мусапирбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Восточном Казахстане активно реализуется единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020» по трем направлениям. Эта госпрограмма призвана обеспечить устойчивый и сбалансированный рост регионального предпринимательства, а также создание новых постоянных рабочих мест.

«Одним из механизмов финансовой поддержки предпринимательства в рамках программы является предоставление субсидирования части ставки вознаграждения по кредитам. С начала 2017 года количество проектов, получивших субсидии, по сравнению с прошлогодними показателями возросло на 30%», - сказал М. Мусапирбеков.

По его словам, всего с начала реализации программы (с 2010 года) по области просубсидировано 887 проектов на общую сумму кредитов 124,9 млрд тенге. Только за прошедшие 11 месяцев этого года просубсидирован 191 проект на общую сумму кредитов 14,7 млрд. тенге, выплачено субсидий на 1, 6 млрд тенге. В то время, как за прошлый аналогичный сезон было просубсидировано 147 проектов на общую сумму кредитов 15, 1 млрд тенге, выплачено субсидий на 1,5 млрд тенге.

Субсидированием охвачены все города и районы области, но наибольшее количество проектов приходится на Усть-Каменогорск и Семей - 356 и 196, соответственно.

М. Мусапирбеков сообщил, что в отраслевой структуре субсидированных проектов преобладают проекты в сфере обрабатывающей промышленности - около трети из общего числа. Затем идут сфера транспорта и складирования, торговля, сельское, лесное, рыбное хозяйство, услуги по проживанию и питанию, здравоохранение и социальные услуги.