Восстановление поселка Карагайлы взял на контроль аким Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Утопавший в бытовом мусоре и с ухудшенной инфраструктурой поселок Карагайлы восстанавливается под непосредственным контролем акима Карагандинской области Ерлана Кошанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ерлан Кошанов побывал в поселке Карагайлы Каркаралинского района, чтобы лично увидеть результаты работы, которую он поручил выполнить три месяца назад. Напомним, 17 мая глава региона встретился с жителями Карагайлы, которые рассказали о проблемах. Самыми актуальными были вопросы вывоза бытовых отходов, ремонта дорог и дефицита питьевой воды.



«При поддержке Карагайлинской горно-обогатительной фабрики, ТОО «Байбатыр», а также крестьянских хозяйств «Кармыс» и «Аслан» за текущий период из поселка вывызено 11 тысяч 60 тонн строительных отходов, - сообщил аким Каркаралинского района Халел Максутов. - До конца августа планируется вывезти еще 1 500 тонн мусора. Однако останется еще 7 000 тонн отходов, которые мы планируем вывезти в следующем году».









Кроме того, в поселке заделаны 52 окна в трех пустующих домах. Приведены в порядок 20 контейнеров у дорог. Также установлены 380 ограждений, 5 билбордов, оснащены игровые площадки и 6 автобусных остановок. Из бюджета запрошено полтора миллиона тенге для приобретения 30 контейнеров. В корпорации «Казахмыс» пообещали жителям поселка приобрести мусоровоз вместимостью 200 килограммов.



Из бюджета выделено 7 миллионов 700 тысяч тенге на замену внутрипоселковой водопроводной системы протяженностью 3 километров 300 метров. В целом для составления проектной документации на строительство водопроводных сетей и канализации из областного бюджета запрошено 67 миллионов 500 тысяч тенге.



«Как и обещал два с половиной месяца назад, я вновь приехал к вам. Как вы видите, результат есть, работа ведется. Может быть, в некоторых случаях медленно, но это объясняется тем, что для некоторых работ требуется время для необходимых по закону процедур, - сказал аким области. - Прошу вас проявить терпение. Хотелось бы, чтобы и сами жители внесли вклад в благоустройство и развитие своего поселка. Для местной молодежи мы можем предоставить здание для ресурсного центра, а как его дальше развивать, это в ваших же руках и интересах. Мы поможем вам по мере своих возможностей».