Воспитанную обезьянами девочку-маугли нашли в Индии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На севере Индии нашли девочку, жившую в лесу с обезьянами. Об этом передает Лента.ру со ссылкой на Times of India.

Как уточняет издание, ребенка обнаружил сотрудник полиции Суреш Ядав (Suresh Yadav) во время дежурного обхода территории заповедника Катарниагхат (штат Уттар-Прадеш).

Восьмилетняя девочка была истощена, одежда отсутствовала. Когда ее забирали из джунглей, обезьяны криками выражали свое недовольство, сама она также сопротивлялась. Полицейскому пришлось позвать на помощь коллег.

Отмечается, что ребенок не умеет говорить, ест с пола и ходит на четвереньках.

Девочку доставили в окружную больницу. Полиция попытается установить личность «маугли» и выяснить, как ребенок попал в лес.

