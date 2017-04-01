Воспитанники детского дома подарили акиму СКО оберег

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Аким СКО Кумар Аксакалов посетил Айыртауский район, где встретился с местными предпринимателями и аграриями, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.Молодой предприниматель Вера Сухова рассказала акиму области, что занимается разведением гусей итальянской породы, кур бройлеров, брама, цесарок.

«На рынок поставляем мясо птицы, молодняк. Пока мы выходим на небольшие объемы. В будущем планируем охватить другие районы, города. Начали изготовление полуфабрикатов. Все натуральное», - сказала предприниматель.



ТОО «Гормолзавод» закупает молоко у населения. Производят всю линейку кисломолочных продуктов. Литр молока реализуют по цене 150-160 тенге. В этом году «Гормолзавод» планирует запустить производство твердых сыров. Для этого уже отремонтировали имущественный комплекс. В перспективе - сотрудничество с Украиной.



Кумар Аксакалов отметил, что главная задача создания кооперативов - это дать возможность людям работать, сдавать молоко заводам.



«Нужно, чтобы молокозаводы были заинтересованы в цене. Если цена будет низкая, никто не пойдет сдавать. Чем дороже, тем больше молока у вас будет, тем больше будет оборот. 6 тонн в день - очень мало, завод рассчитан, как минимум, на 50 тонн перерабатывать», - подчеркнул глава региона.



О реализации проекта АО «Сырымбет» по освоению месторождения олова рассказал представитель компании Аркадий Ли.

«Получили площади земли, необходимые для строительства. Нами получен наряд на вырубку леса общей площадью 60 гектаров на подготовку земли для строительства комбината для разработки карьера», - проинформировал Аркадий Ли.

По его словам, 10 апреля приезжает генеральный подрядчик. Планируется выпуск продукции на 500 млрд. тенге, налоги в районный бюджет составят около 2,5 млрд.









«В прошлом году провели электроэнергию, в этом году проведем железнодорожные пути за счет государства. Мы были на прошлой неделе в Астане. По «Дорожной карте бизнеса» нашему региону дополнительно выделят свыше миллиарда тенге. Готовы рассмотреть ваши проекты. Нам нужны новые технологии, новые современные подходы», - подчеркнул Кумар Аксакалов.



В селе Саумалколь главу региона ознакомили с ходом строительства современного торгового центра ИП Бижов по программе «Дорожная карта бизнеса-2020».



«Сумма инвестиции составила 85 миллионов тенге, из них 68 миллионов тенге по ДКБ. Планируется реализация проекта в 2017 году с созданием 20 рабочих мест. Всего в прошлом году по программе ДКБ были одобрены 11 проектов на общую сумму 2,2 млрд. тенге», - рассказала руководитель районного отдела предпринимательства Гульмира Абулкаирова.



Директор предприятия Александр Бижов отметил, что это уже второй проект по Дорожной карте бизнеса. В планах - начать строительство тойханы на 500 мест.



«Торговля должна быть цивилизованной, чистой. Продукты питания должны быть проверены, нужно брать проверенную продукцию. Жители должны покупать качественную продукцию, произведенную в Северо-Казахстанской области», - подчеркнул глава региона.



Кумар Аксакалов также посетил Айыртаускую школу-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Воспитанники продемонстрировали акиму области изделия ручной работы из крупы, бисера, еловых шишек, оригами.

Глава региона осмотрел комнаты, где живут и проводят свой досуг дети, пообщался с ребятами, поинтересовался их планами на будущее.



«Дети должны заниматься творчеством, заниматься учебой. Сейчас с акимами районов будем делать все для того, чтобы дети не сидели дома у компьютера. Будем помогать с жильем. В прошлом году детям-сиротам выделены 32 квартиры по области, в этом году около 40 выделим», - отметил Кумар Аксакалов.



Аким области подарил детскому дому телевизор. Воспитанники школы-интерната, в свою очередь, вручили главе региона тумар - домбру, сделанную своими руками. Кумар Аксакалов поблагодарил за оберег и отметил, что он будет храниться в его кабинете.