Воспитанник детдома вернул найденные 6 млн тенге пенсионерке в ЮКО

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Южно-Казахстанской области нашедший 6 миллионов тенге парень вернул деньги владелице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выросший в детском доме Самат Бекебаев совершил благородный поступок в отношении одинокой женщины, об этом она сообщила на сайте МИА «Казинформ».

«Я потеряла документы и деньги. Парень по имени Самат Бекебаев принес мне их. За 6 миллионов тенге я продала свой дом. Деньги я потеряла, когда ехала в аул. Парень нашел в моих документах адрес моей старшей сестры и через нее нашел меня. Он, оказывается, недавно выпустился из детского дома», - написала пожилая женщина по имени Айгерим.

Как стало известно, молодой человек в тот день возвращался из Шардарьинского района. Когда он садился в такси, там уже была женщина по имени Айгерим. По дороге они беседовали. Пожилая женщина вышла из машины в Шымкенте.





«Когда мы приехали в Шымкент, апа взяла вещи и вышла. Затем и я вышел из машины, взял свои вещи из багажника. Там я увидел черную сумку, рядом со своими вещами. Спросил водителя такси, он ответил, что сумка не его. Тогда я понял, что сумка принадлежит той женщине, потому что кроме нее, меня и водителя в машине никого не было. Взяв эту черную сумку, я отнес ее домой. Когда открыл, увидел тетрадь и завернутую в платок большую пачку денег. Сначала я не поверил своим глазам, потому что никогда не держал столько денег в руках. Завернул их обратно и полистал тетрадь. Затем позвонил по записанным в тетради номерам, спросил адрес той женщины. Через 4-5 дней я вновь поехал в Шардару и вернул хозяйке черную сумку. В благодарность она дала мне 56 тысяч тенге», - сказал Самат Бекебаев.

По словам Самата, в голову приходили разные мысли, но он не смог переступить через себя.

«Это хорошо, что я отдал ей деньги. Потому что у женщины пенсионного возраста, как оказалось, на содержании дочь-инвалид. Чтобы оплатить лечение, она заложила свой дом в банке и взяла кредит. Но вернуть кредит не смогла, поэтому продала дом и на половину вырученной суммы погасила задолженность. Оставшиеся деньги и были в той черной сумке. На них она собиралась купить однокомнатную квартиру в Шымкенте. Как бы там ни было, я сделал хорошее дело. На следующий день мне позвонили и сказали, что, как очереднику, мне дадут квартиру. Я обрадовался, теперь живу в этой однокомнатной квартире», - сказал С.Бекебаев.



Автор: Айнур Акбаева