Восходящая звезда Акбике Алги выступит в «Астана Опера»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Обладательница золотой медали Дельфийских игр, лауреат множества престижных международных конкурсов Акбике Алги выступит на сцене Камерного зала «Астана Опера». Концерт «Душа поет созвучно скрипке» состоится 16 апреля, сообщили в пресс-службе театра.

География ее выступлений обширна: Италия, Германия, Австрия, Испания, Великобритания, Индия, Иордания, США... Выдающиеся скрипачи современности - Виктор Третьяков, Эдуард Грач, Захар Брон высоко отзываются о профессионализме Акбике Алги. Блестящая техника, музыкальность, тонкое, поистине философское понимание музыки юной скрипачки не перестают удивлять признанных мэтров.

Яркое дарование - Акбике Алги выросла в семье музыкантов, игре на скрипке начала обучаться с пяти лет. В настоящее время является студенткой колледжа Казахского национального университета искусств (класс заслуженного деятеля Казахстана профессора Раисы Мусаходжаевой).

За плечами Акбике Алги богатый сценический опыт, гастрольные выступления на известных концертных площадках как на родине, так и за рубежом.

«На сцене Камерного зала я буду выступать впервые, немного волнуюсь, но это приятное волнение в предвкушении встречи с замечательным зрителем. Хочется, чтобы слушатели соприкоснулись с великими сочинениями И.С. Баха, В.А. Моцарта, К. Дебюсси и других прославленных композиторов. Музыка - это не только состояние души, это смысл моей жизни. Считаю своим главным предназначением - стать настоящим музыкантом», - поделилась с читателями Акбике Алги.

Программа вечера была выбрана не случайно - исполнение одних из лучших скрипичных произведений Н. Паганини, И.С. Баха, В.А. Моцарта, П. Чайковского, Ф. Мендельсона - является показателем уровня мастерства инструменталиста. Вниманию слушателей представят Сонату для скрипки соло №1 И.С. Баха, оригинальное произведение И. Фролова Концертная фантазия на темы из оперы Г. Гершвина «Порги и Бесс»; Речитатив и скерцо-каприс для скрипки соло Ф. Крейслера и многое другое.