Восемь чиновников показали худший результат при аттестации в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Восемь должностных лиц из ряда государственных структур в Карагандинской области показали худший результат при проведении аттестации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции региона Жандос Сарсенов, завершен второй этап аттестации госслужащих.

«Сотрудники акиматов, управлений и других госорганизаций проходили тестирование на оценку личных компетенций. В настоящее время тестирование прошли 4802 человека. Это 99,4 процента госслужащих, подлежащих аттестации. Не прошел тестирование из-за больничного, командировок и по другим обстоятельствам 31 человек. Их протестируют позже, в течение первого полугодия», - сказал Жандос Сарсенов.



Превосходный результат по итогам тестирования показали 1046 человек - это 21,7 процентов от общего числа участников второго этапа аттестации. Эффективный результат выдали 3526 чиновников - то есть 73,4 процента. Удовлетворительно показали себя 222 человека - 4,7 процентов. Самый минимальный результат выдали 8 человек - 0,2 процента.









Среди восьми человек, показавших худшие результаты - один сотрудник акимата Караганды, один из акимата Темиртау, два сотрудника акимата Приозерска, один сотрудник управления земельных отношений, два сотрудника Администратора судов и один работник полиции.



Тестирование проводилось по 11 компетенциям: управление деятельностью, сотрудничество, принятие решений, оперативность, саморазвитие, ориентация на потребителя услуг, информирование потребителей услуг, добропорядочность, ответственность, инициативность и стрессоустойчивость.



«Начинается третий этап аттестации - собеседование. В областном акимате работает единая аттестационная комиссия», - сказал Жандос Сарсенов.



Ранее сообщалось, что комплексная аттестация административных госслужащих корпуса «Б» проводится в республике в рамках исполнения Плана нации - 100 конкретных шагов. В Карагандинской области аттестации подлежат 4833 человека.