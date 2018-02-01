Восемь человек отравились угарным газом в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Восемь человек, в том числе пятеро детей отравились угарным газом в Шымкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в 5 утра в отделение токсикологии центра гипербарической оксигенации поступил вызов от женщины, которая первой заподозрила признаки отравления. Она почувствовала слабость и головокружение и разбудила остальных. Как оказалось, накануне в гости к семье в микрорайон Жайляу приехали родственники, всего в доме находились 2 семьи.

«К нам поступили 8 человек из двух семей. Из них 5 детей и 3 взрослых женщин. Четверых мы госпитализировали со средней степени тяжести отравления. Они получают лечение», - сообщил заведующий отделения токсикологии Асылхан Мынбосынов.

Среди оставшихся в больнице три взрослых женщины и трехлетний ребенок. Сколько они пробудут под присмотром врачей, неизвестно, но прогноз медиков благоприятный. Предварительная причина отравления - неисправность газовой печи. На месте работают специалисты газовой службы.