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Восьмерых подозреваемых в подготовке теракта задержали в Брюсселе

5 Марта 2018 17:42 499
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Восьмерых подозреваемых в подготовке теракта задержали в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Полиция Бельгии задержала в Брюсселе восемь человек, которые подозреваются в подготовке теракта, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на местные СМИ.

Обыски и задержания в брюссельской коммуне Моленбек прошли в воскресенье. Задержанные могли готовить террористическое нападение.

В понедельник восемь подозреваемых должны предстать перед судьей. Им должны избрать меру пресечения.

Сообщается, что в ходе обысков оружие или взрывчатка обнаружены не были. Также следствие утверждает, что задержания не связаны с терактами в Париже и Брюсселе 2015-2016 годов.


Фото: iz.ru

 

 

 

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Ключевые слова: Евросоюз, Происшествия,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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