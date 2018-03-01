Восьмерых подозреваемых в подготовке теракта задержали в Брюсселе
5 Марта 2018 17:42 499
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БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Полиция Бельгии задержала в Брюсселе восемь человек, которые подозреваются в подготовке теракта, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на местные СМИ.
Обыски и задержания в брюссельской коммуне Моленбек прошли в воскресенье. Задержанные могли готовить террористическое нападение.
В понедельник восемь подозреваемых должны предстать перед судьей. Им должны избрать меру пресечения.
Сообщается, что в ходе обысков оружие или взрывчатка обнаружены не были. Также следствие утверждает, что задержания не связаны с терактами в Париже и Брюсселе 2015-2016 годов.
Фото: iz.ru
Ключевые слова: Евросоюз, Происшествия,
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