Вопросы сотрудничества обсудили представители погранведомств Казахстана и Китая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане делегация Пограничной службы КНБ РК во главе с заместителем председателя КНБ РК - директором Пограничной службы генерал-майором Дарханом Дильмановым встретилась с делегацией Пограничной службы Министерства общественной безопасности (МОБ) КНР во главе с директором Пограничной службы МОБ КНР генерал-майором Чжень Динву. Об этом сообщает пресс-служба ПС КНБ РК.

«На повестке дня двусторонней рабочей встречи рассматривались вопросы сотрудничества и перспективы межведомственного взаимодействия.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями об обстановке складывающейся на государственной границы и принимаемых мерах по повышению эффективности ее охраны», - отмечается в сообщении.





Руководители делегации РК и КНР акцентировали внимание на обеспечении безопасности на границе в вопросах противодействия международному терроризму и экстремизму, провоза оружия, средств террора и наркотических средств через границу.





Стороны высоко оценили деятельность погранпредставительских аппаратов по совместному патрулированию участков государственной границы. Эта практика положительно повлияла на обеспечение безопасности на границе и ее режима.

В завершение встречи руководитель китайской делегации выразил благодарность казахстанской стороне за организованную встречу и поздравил с 25-летием Пограничной службы КНБ РК.



