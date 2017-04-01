Вопросы сотрудничества ЦИК РК и ОБСЕ обсудили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась встреча председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Берика Имашева с главой Офиса программ ОБСЕ в Астане Дьердем Сабо. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РК.

Председатель Центризбиркома ознакомил участников встречи с работой, которая проводится в настоящее время Центральной избирательной комиссией и избирательными органами страны. Основными направлениями этой работы являются дальнейшее совершенствование избирательного законодательства и подготовка к предстоящим в этом году очередным выборам депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

Глава Офиса программ ОБСЕ в Астане в свою очередь выразил признательность за организацию встречи и высказал уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.

На встрече были обсуждены также вопросы, связанные с организацией посещения членами ЦИК РК штаб-квартиры БДИПЧ/ОБСЕ в Варшаве касательно статуса выполнения рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ в мае 2017 года, организации международной конференции в октябре 2017 года, а также ежегодного семинара-тренинга для международных наблюдателей в ноябре 2017 года. Также в ходе встречи стороны рассмотрели направления дальнейшего сотрудничества Центральной избирательной комиссии и ОБСЕ в сфере развития и совершенствования выборного законодательства, демократизации избирательного процесса в Республике Казахстан.



В заключение встречи стороны выразили уверенность, что традиционные отношения партнерства и сотрудничества найдут свое развитие и в будущем.