Вопросы подготовки кадров обсудили на форуме в Талдыкоргане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - I международный форум «Образование. Бизнес. Карьера» впервые состоялся в Талдыкоргане. Основная цель мероприятия - развитие человеческого капитала через социальное партнерство бизнеса и образования в рамках внедрения дуального обучения, отвечающего современным вызовам рынка труда, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

На открытии пленарного заседания форума выступил аким области Амандык Баталов. Глава региона Амандык Баталов отметил, что мероприятие с участием всех заинтересованных сторон позволит обсудить самые насущные проблемы подготовки кадров для разных секторов экономики, а также даст возможность выработать конкретные механизмы партнерства для обеспечения кадрами приоритетные проекты государства, малого и среднего бизнеса.

«Необходимо дать импульс развитию системы профессионального образования для подготовки специалистов новых производств. Так, был дан старт реализации проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех», позволяющее обеспечить молодежь работой, а производство - квалифицированными кадрами», - отметил важность развития профессионально-технического образования Амандык Баталов.



О современных методах эффективного сотрудничества образования и бизнеса, апробированных на практике, рассказали участники форума. Международным опытом поделились коллеги из Германии - глава Представительства германского общества по техническому сотрудничеству Райнер Гертц и координатор Ремесленной палаты Трир Альберт Овер, рассказавший о способах совершенстования дуального обучения в Казахстане.



Вопросы организации и внедрения системы дуального обучения в разные сферы экономики осветила и директор школы непрерывного образования университета Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) Гульнара Джунашалиева.



Не осталась без внимания и сфера туризма, которая весьма активно развивается в Алматинской области. О совершенствовании системы подготовки кадров в индустрии туризма сообщила директор Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова.



В Алматинской области функционируют 73 колледжа, из них 41 государственный и 32 частных. В них обучаются более 32,2 тыс. студентов. Подготовка кадров в области ведется по 68 специальностям и 122 квалификациям по направлениям: сельское хозяйство, сфера обслуживания, строительство, технология машин и оборудования, педагогика, юриспруденция, экономика, медицина и социальная сфера.



Также областное управление образования совместно с Палатой предпринимателей Алматинской области реализуют республиканскую дорожную карту внедрения дуального обучения, куда вошли 24 колледжа области по 37 специальностям. Заключены договора с 123 предприятиями области, в результате этого дуальным обучением охвачено более тысячи студентов.