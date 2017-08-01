Вопрос ускорения строительства LRT Астаны обсудили в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев обсудил с вице-мэром города Пекин Инь Хэцзюнем вопросы межрегионального взаимодействия, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Ш. Нурышев отметил, что в текущем году исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

«За это время наше взаимодействие в политической, торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной сферах получило стремительное развитие. Председатель КНР за последние 4 года трижды посетил Казахстан, что свидетельствует о высоком уровне наших взаимоотношений», - сказал он.







Стороны обсудили перспективы межрегионального взаимодействия, а также активизации контактов с городами и областями РК.

Посол Казахстана призвал укрепить взаимодействие в рамках форума межрегионального сотрудничества, первое заседание которого состоится в сентябре этого года в городе Наньнине Гуанси-Чжуанского автономного района КНР.

Особое внимание было уделено обсуждению реализации достигнутых в апреле этого года договоренностей между акимом Астаны Асетом Исекешевым и мэром Пекина Цай Ци об ускорении строительства системы легкорельсового транспорта Астаны (LRT). Было подчеркнуто, что проект входит в программу индустриально-инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Китаем, а его успешная реализация должна продемонстрировать высокий уровень дружбы между нашими странами.