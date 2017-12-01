Волонтеры Актобе устроили необычную фотовыставку бездомных питомцев

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Необычную фотовыставку открыли в областном музее искусств актюбинские волонтеры. Здесь в преддверии Нового года размещены 45 фотографий бездомных собак, передает корреспондент МИА «Казинформ».







Некоторые собаки уже нашли хозяев, но некоторые все же ищут. Рядом с такими фотографиями есть надпись «Ищу дом». Также создан ящик для пожертвований.

«Это фотографии собак, которых мы нашли на улицах города. Всего на передержке сейчас у нас 19 собак. Сейчас мы их держим в частном доме одной актюбинки. Здоровые собаки находятся во дворе, 10 собак, которые достигли истощения, либо перенесли операции, мы держим в доме», - рассказывает участница волонтерской группы «Любимый питомец» Ирина Иванова.







Девушка рассказала, что в волонтерской организации на сегодня работает около 20 актюбинцев. За год они помогли 200 животным. Приютили, накормили, нашли хозяев. Иногда актюбинцы звонят, просят взять замерзающего пса, однако у волонтерской группы нет своего помещения, лимит не более 20 собак.

«Породистым собакам везет больше, чем беспородным, их сразу забирают. Например, в октябре мы нашли пса породы «Алабай», который участвовал в собачьих боях. Он весь был в шрамах, передние зубы были выбиты, неправильно срослись. На одной лапе начался сепсис. Мы ставили ему капельницу, еле вылечили. Нам быстро удалось его приютить. Теперь он охраняет частный дом», - радуется за питомца Ирина.







Фото:Марии Конновой и Евгения Солодовщикова