Военный телеканал создать в Казахстане предлагают депутаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат фракции «Нур Отан» Бакытбек Смагул обратился с депутатским запросом к Премьер-Министру страны Бакытжану Сагинтаеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Взяв за образец национальный проект президентской программы «Рухани жаңғыру», предлагаю организовать отраслевой проект «100 новых лиц Армии», в рамках которого можно создать цикл передач, рассказывающих о достижениях, реальных примерах героизма и самоотверженности военнослужащих казахстанской армии», - указал он в своем запросе.

Депутат отметил отсутствие активной деятельности по созданию и выпуску отечественных полнометражных художественных фильмов в стиле экшн, а также учебных, документальных, научно-популярных и просветительских фильмов о ВС, других войсках и воинских формированиях.

«Выделенные бюджетные средства тратятся на съемку армейских сериалов, которые не притягивают нынешнюю призывную молодежь. Нужен комплексный подход к военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения [...],воспитанию у граждан высокого патриотического сознания, чувства гордости за свою страну, воспитание готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. В этих целях прошу рассмотреть возможность создания военного телеканала», - заключил Б.Смагул.