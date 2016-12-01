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Военный самолет России упал в Черном море

Военный самолет России упал в Черном море
25 Декабря 12:30 201

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Самолет Ту-154 Минобороны РФ, пропавший в районе Сочи, упал в Черном море в 1,5 километра от берега, обнаружены обломки, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Самолет упал в Черном море в 1,5 километра от берега, обнаружены обломки", - сказал собеседник агентства.

Обломки фрагментов корпуса нашли в полутора километрах от побережья Сочи на глубине 50-70 метров, сказали в пресс-службе Минобороны России.

В пяти с половиной километрах от берега обнаружены личные вещи, предположительно, принадлежавшие людям с разбившегося самолета.

После крушения возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил полетов.

Как сообщалось ранее, Ту-154 пропал с радиолокационных радаров после взлета при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера. На борту находились 83 пассажира, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и работники СМИ, и 8 членов экипажа.

 

Ключевые слова: Россия, Происшествия,
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