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Военный патруль застрелил нападавшего в центре Парижа

Военный патруль застрелил нападавшего в центре Парижа
3 Февраля 2017 15:57 404

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Неизвестный с ножом атаковал военнослужащего, патрулировавшего территорию вблизи музея Лувр в центре Парижа, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что в ответ военнослужащий открыл огонь и серьезно ранил нападавшего. Злоумышленник пытался попасть в музей с чемоданом.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

МВД охарактеризовал инцидент как «серьезный».

 

 

Ключевые слова: Франция,
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