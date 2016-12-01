Военные спасли провалившегося под лед мальчика в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе, в Парке Первого Президента, военнослужащие спасли тонувшего мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал корреспонденту «Казинформа» заместитель командира по воспитательной работе в/ч 5513 Национальной гвардии МВД РК Торехан Тортбаев, трое военнослужащих войсковой части 5513 осуществляли охрану общественного порядка на пешем маршруте, проходившем через Парк Первого Президента.

«Начальник войскового наряда Национальной гвардии МВД рядовой Абзамов и патрульные рядовые Аяпбергенов и Сатыбалдиев услышали крики о помощи, доносившиеся со стороны пруда, который был покрыт льдом. Там глубина примерно полтора метра, лед некрепкий, мальчишка провалился под лед и не мог выбраться. Один патрульный сразу прыгнул в этот пруд, а двое других на берегу помогали вытаскивать на берег мальчика», - рассказал майор Тортбаев.

Незамедлительно на место происшествия прибыл транспорт службы немедленного реагирования, которым рядового отвезли в санчасть, а ребенка - к родителям. В данное время состояние обоих удовлетворительное. Родители спасенного шестиклассника написали благодарственное письмо командиру воинской части, отметил заместитель командира по воспитательной работе в/ч 5513 Нацгвардии МВД РК.