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Военнослужащий убил наемного работника в Актобе

19 Марта 2018 13:35 643
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Военнослужащий убил наемного работника в Актобе

 АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Водитель военного института Сил противовоздушной обороны имени Т.Бегельдинова Аян Жәрменов убил рабочего, нанятого для ремонта дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данному делу военный суд Актюбинского гарнизона вынес приговор.

Аян Жарменов в октябре 2017 года нанял потерпевшего С.Киктенко для ремонта дома. Из материалов дела следует, что А.Жарменов, по время конфликта, возникшего из-за металлической емкости, несколько раз ударил рабочего кулаком и нанес умышленный тяжкий вред здоровью потерпевшего. Затем А.Жарменов покинул место происшествия. Потерпевший получил сильные удары в живот и 27 октября скончался.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что 54-летний С.Киктенко умер вследствие внутреннего кровотечения и разрыва селезенки.

А.Жарменов был обвинен в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью, но с предъявленным обвинением не согласился. Подсудимый сообщил, что нанял С.Киктенко для ремонта дома. Во время выполнения ремонтных работ потерпевший пытался без разрешения взять у соседей металлическую емкость. Жарменов, который «наказал» рабочего за попытку кражи, узнал о его смерти от соседей.

Судья военного суда Актюбинского гарнизона А.Ахметов признал подсудимого Аяна Жарменова виновным в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью и назначил наказание в виде лишения свободы на 8 лет. Подсудимый также лишен воинского звания «сержант».

Приговор не вступил в законную силу.

Автор: Алтынай Сагындыкова

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Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия, Суды,
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Перевод:

Мейрамбек Байгарин

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