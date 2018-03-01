Военнослужащий убил наемного работника в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Водитель военного института Сил противовоздушной обороны имени Т.Бегельдинова Аян Жәрменов убил рабочего, нанятого для ремонта дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данному делу военный суд Актюбинского гарнизона вынес приговор.

Аян Жарменов в октябре 2017 года нанял потерпевшего С.Киктенко для ремонта дома. Из материалов дела следует, что А.Жарменов, по время конфликта, возникшего из-за металлической емкости, несколько раз ударил рабочего кулаком и нанес умышленный тяжкий вред здоровью потерпевшего. Затем А.Жарменов покинул место происшествия. Потерпевший получил сильные удары в живот и 27 октября скончался.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что 54-летний С.Киктенко умер вследствие внутреннего кровотечения и разрыва селезенки.

А.Жарменов был обвинен в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью, но с предъявленным обвинением не согласился. Подсудимый сообщил, что нанял С.Киктенко для ремонта дома. Во время выполнения ремонтных работ потерпевший пытался без разрешения взять у соседей металлическую емкость. Жарменов, который «наказал» рабочего за попытку кражи, узнал о его смерти от соседей.

Судья военного суда Актюбинского гарнизона А.Ахметов признал подсудимого Аяна Жарменова виновным в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью и назначил наказание в виде лишения свободы на 8 лет. Подсудимый также лишен воинского звания «сержант».

Приговор не вступил в законную силу.

Автор: Алтынай Сагындыкова