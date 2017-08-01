Военнослужащий хотел сэкономить на алиментах ребенку-инвалиду

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Алматинской области №1 рассмотрено гражданское дело по иску военнослужащего об уменьшении размера алиментов на содержание детей, сообщается на сайте Верховного суда.

"Свои требования А. мотивировал тем, что имеет двоих детей (один из которых является инвалидом) от двух браков и на основании судебных актов в пользу ответчиц взыскиваются алименты на содержание ребенка в размере ¼ части со всех видов дохода, общий размер взыскиваемых алиментов составляет половину части заработка и (или) иного дохода, так как он служит в войсковой части, не может заниматься иной деятельностью, то есть не имеет другого источника дохода. Живет в съемной квартире, за которую он платит арендную плату, а также имеется кредит. Все эти обстоятельства затрудняют его материальное положение, тем самым он просил суд уменьшить размер взыскиваемых алиментов до 1/6 части в пользу каждой из ответчиц", - информирует пресс-служба Алматинского областного суда.

Решением суда в исковых требованиях А. отказано. Кроме того, суд вынес частное определение в адрес Министерства обороны Республики Казахстан по факту, свидетельствующему о низком нравственном и этическом облике военнослужащего, инициировавшего иск против матери - одиночки, имеющей ребенка инвалида с детства.

Как установлено в суде, кроме обязательных выплат по алиментам, участия в воспитании, дополнительном содержании своего сына А. не принимает, его здоровьем, условиями жизни и другими нуждами не интересуется.

В соответствии со статьей 27 Конвенции «О правах ребенка» государства-участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка.

Родители или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка.

Решение суда и частное определение не вступили в законную силу.