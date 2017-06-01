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«Военная Альпиниада» стартовала в Вооруженных силах РК

«Военная Альпиниада» стартовала в Вооруженных силах РК
12 Июня 2017 12:15 476

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 11 по 18 июня на базе Национального парка «Иле Алатау» и учебного центра в поселке городского типа Гвардейский проходит конкурс среди военнослужащих «Военная Альпиниада», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК. 

В мероприятии принимают участие Альпийские разведывательные группы специального назначения, горно-егерский полк Сухопутных войск и войсковая часть 14776.

«Военная Альпиниада» стартовала в Вооруженных силах РК 

«Военная Альпиниада» состоит из четырех этапов: «Переправа через реку», «Переноска пострадавшего», «Скалолазание»,  «Стрельба в горах в составе группы». В ходе конкурса военнослужащим предстоит отработать элементы по транспортировке пострадавших, а также пройти специальные участки по навесной переправе и выполнить этап боевой стрельбы.

«Военная Альпиниада» стартовала в Вооруженных силах РК 

Необходимо отметить, что военнослужащие перед убытием с постоянного пункта дислокации проходят обязательное медицинское обследование на предмет готовности к выполнению всех заданий в горной местности.

«Военная Альпиниада» стартовала в Вооруженных силах РК 

Ключевые слова: Армия,
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