«Военная Альпиниада» стартовала в Вооруженных силах РК 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 11 по 18 июня на базе Национального парка «Иле Алатау» и учебного центра в поселке городского типа Гвардейский проходит конкурс среди военнослужащих «Военная Альпиниада», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В мероприятии принимают участие Альпийские разведывательные группы специального назначения, горно-егерский полк Сухопутных войск и войсковая часть 14776.





«Военная Альпиниада» состоит из четырех этапов: «Переправа через реку», «Переноска пострадавшего», «Скалолазание», «Стрельба в горах в составе группы». В ходе конкурса военнослужащим предстоит отработать элементы по транспортировке пострадавших, а также пройти специальные участки по навесной переправе и выполнить этап боевой стрельбы.





Необходимо отметить, что военнослужащие перед убытием с постоянного пункта дислокации проходят обязательное медицинское обследование на предмет готовности к выполнению всех заданий в горной местности.



