Водоканальный долгострой завершают в Западном Казахстане

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Казаталовском районе Западно-Казахстанской области завершают реконструкцию Кирово-Чижинского водоканала, от которого зависит обводнение 130 тысяч га земли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Завершается третий заключительный этап долгостроя, начатый еще в 2011 году. Водоканал построили 45 лет назад, реконструкция - первый ремонт с того времени.

«Работы по реконструкции Кирово-Чижинского канала начаты давно, были сложности. Все вопросы решили, до завершения работ осталось всего 200-250 метров, и мы дойдем до реки Караозен. После завершения проекта будут обводнены 130 тысяч га земли. Это даст большие возможности крестьянским хозяйствам, расположенным вдоль канала. Благодаря проделанной работе удастся увеличить поголовье скота, кормозаготовки, ожидается увеличение количества крестьянских хозяйств, так как для них будут созданы благоприятные условия», - отметил аким ЗКО Алтай Кульгинов в ходе рабочей поездки в Казталовский район.

Воды в районе много, но на протяжении канала многоводие местами проявляется лишь мелкими лужами. Он был безнадежно засорен, в ряде близнаходящихся поселков сельчане вынуждены пить застоявшуюся воду.

Проект реализуется в рамках восстановления ирригационных сооружений. Углубление канала и соединение с рекой Урал позволит наладить дополнительное обводнение естественных пастбищ. Канал протянется на 180 км по территории четырех районов области. На его реконструкцию выделено свыше 2 млрд. тенге.