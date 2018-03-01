Водителей Алматы оштрафовали по сообщениям в соцсетях

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматы рассказали, как реагируют на сообщения в социальных сетях о нарушениях ПДД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отдел розыска полицейской службы Алматы отреагировал на сигналы горожан, которые сообщили о фактах правонарушений в соцсетях.

В первом случае речь идет о нарушении ПДД, допущенном водителем автомашины марки Lexus.

«Автолюбитель, по словам автора сигнала, припарковал свое транспортное средство на тротуаре по проспекту Абая, тем самым создал помехи движению пешеходов. В ходе проведения проверочных мероприятий водитель внедорожника был привлечен к административной ответственности. Водитель с нарушением согласился», - сообщил начальник отдела розыска местной полицейской службы Ерик Насырбеков.

За аналогичное правонарушение административное производство также возбуждено в отношении владелицы автомашины марки Peugeot, которая 6 марта на улице Байсеитова припарковала машину на тротуаре.

Полиция Алматы на период праздников переведена на усиленный вариант несения службы. В этой связи активизирована работа дорожно-патрульной полиции по выявлению нарушений правил дорожного движения, в том числе правил остановки и стоянки транспортных средств, а также пресечению преступлений.