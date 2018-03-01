Водитель умер от остановки сердца за рулем автомобиля в Алматы
1 Марта 2018 15:32 820
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы водитель Toyota Highlander погиб в дороге, из-за резкой боли в сердце допустив столкновение с фонарным столбом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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ДТП произошло в районе Северного кольца неподалеку от поселка Карасу. Кроссовер двигался по кольцевой дороге в северном направлении.
Со слов очевидцев, водителю иномарки внезапно стало плохо с сердцем. Машина потеряла управление, выехала на полосу встречного движения и врезалась в фонарный столб. Водитель скончался на месте ДТП до прибытия скорой помощи.
Ключевые слова: Алматы, ДТП, Происшествия,
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