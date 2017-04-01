Водительских прав будут лишать за выезд на встречную полосу в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируют за выезд на полосу встречного движения лишать водительских прав. Об этом сообщил депутат Мажилиса Парламента РК Канат Мусин, представляя поправки в закон «О дорожном движении» на заседании Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы решили усилить норму о выезде на полосу встречного движения, которая запрещена законодательством, в том плане, что поворот с выездом на встречную полосу отныне тоже наказуем лишением водительских прав», - сказал Канат Мусин.
Кроме того, он коснулся вопроса использования мотошлема.
«В закон вводится требование об обязательном использовании мотошлема водителем и пассажиром во время езды на мотоцикле», - сказал Канат Мусин.
Депутат пояснил, что до сих пор эта норма содержалась только в правилах дорожного движения.
Он также сообщил, что всего были рассмотрены более 120 поправок, в окончательной версии законопроекта их осталось 55.
«Полагаем, что предлагаемые изменения и дополнения важны для общества и будут правильно восприняты», - заключил мажилисмен.
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