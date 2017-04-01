Водительских прав будут лишать за выезд на встречную полосу в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируют за выезд на полосу встречного движения лишать водительских прав. Об этом сообщил депутат Мажилиса Парламента РК Канат Мусин, представляя поправки в закон «О дорожном движении» на заседании Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы решили усилить норму о выезде на полосу встречного движения, которая запрещена законодательством, в том плане, что поворот с выездом на встречную полосу отныне тоже наказуем лишением водительских прав», - сказал Канат Мусин.



Кроме того, он коснулся вопроса использования мотошлема.



«В закон вводится требование об обязательном использовании мотошлема водителем и пассажиром во время езды на мотоцикле», - сказал Канат Мусин.



Депутат пояснил, что до сих пор эта норма содержалась только в правилах дорожного движения.



Он также сообщил, что всего были рассмотрены более 120 поправок, в окончательной версии законопроекта их осталось 55.

«Полагаем, что предлагаемые изменения и дополнения важны для общества и будут правильно восприняты», - заключил мажилисмен.