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Водительских прав будут лишать за выезд на встречную полосу в Казахстане

Водительских прав будут лишать за выезд на встречную полосу в Казахстане
6 Апреля 2017 13:50 746

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируют за выезд на полосу встречного движения лишать водительских прав. Об этом сообщил депутат Мажилиса Парламента РК Канат Мусин, представляя поправки в закон «О дорожном движении» на заседании Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы решили усилить норму о выезде на полосу встречного движения, которая запрещена законодательством, в том плане, что поворот с выездом на встречную полосу отныне тоже наказуем лишением водительских прав», - сказал Канат Мусин.

Кроме того, он коснулся вопроса использования мотошлема.

«В закон вводится требование об обязательном использовании мотошлема водителем и пассажиром во время езды на мотоцикле», - сказал Канат Мусин.

Депутат пояснил, что до сих пор эта норма содержалась только в правилах дорожного движения.

Он также сообщил, что всего были рассмотрены более 120 поправок, в окончательной версии законопроекта их осталось 55.
«Полагаем, что предлагаемые изменения и дополнения важны для общества и будут правильно восприняты», - заключил мажилисмен.

Ключевые слова: МВД РК, Астана, Мажилис,
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