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Водитель BMW снес разделительный отбойник в Алматы и погиб

24 Декабря 2017 00:10 685
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Водитель BMW снес разделительный отбойник в Алматы и погиб

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 29-летний водитель не справился с управлением и попал в ДТП, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Водитель BMW двигался по северному кольцу в южном направлении.  Мужчина не справился с управлением и снес разделительный отбойник. Во время ДТП металлические  кусочки забора попали в голову автовладелецу, из-за чего мужчина скончался на месте.

На месте происшествия работает служба спасения, которой пришлось вырезать забор, чтобы вытащить тело мужчины. Причины ДТП расследует дорожная полиция.


Водитель BMW снес разделительный отбойник в Алматы и погиб


Водитель BMW снес разделительный отбойник в Алматы и погиб


Водитель BMW снес разделительный отбойник в Алматы и погиб

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Ключевые слова: Алматы, ДТП,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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