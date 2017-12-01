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Водитель BMW снес разделительный отбойник в Алматы и погиб
24 Декабря 2017 00:10 685
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 29-летний водитель не справился с управлением и попал в ДТП, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Водитель BMW двигался по северному кольцу в южном направлении. Мужчина не справился с управлением и снес разделительный отбойник. Во время ДТП металлические кусочки забора попали в голову автовладелецу, из-за чего мужчина скончался на месте.
На месте происшествия работает служба спасения, которой пришлось вырезать забор, чтобы вытащить тело мужчины. Причины ДТП расследует дорожная полиция.
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