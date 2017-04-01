АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вода из Иртыша затопила дорогу в Восточном Казахстане,передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прессс-службу ДЧС региона.

«9 апреля в Бескарагайском районе на трассе областного значения «Семей-Долонь» из-за затора на реке Иртыш произошел выход воды из русла. В результате образовался перелив на 35 км дорожного полотна. Глубина перелива 10-15 см, ширина 20 м», - говорится в сообщении.

Ближайший населенный пункт село Бирлик находится в километре. Угрозы подтопления нет. На данный час перелив прекратили.

На месте ЧС задействовано 7 единиц техники и 16 человек.



Местные исполнительные органы Бескарагайском районе и спасатели ДЧС ВКО ведут дежурство на трассе областного значения «Семей-Долонь».



По информации «ОблШыгысЖол», дорога в данном направлении закрыта для всех видов. Объезд осуществляется через автодорогу «Семей-Бескарагай-Долонь».



Тем временем, силами и средствами «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» департамента по ЧС ВКО откачивали грунтовые воды в Семее по улице Сосновская. Всего к этому часу откачено 87 кубометров воды. Собственники жилья от эвакуации отказались. Жертв и пострадавших нет.