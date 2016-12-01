Во сколько обойдется новогодний корпоратив петропавловцам

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Предновогодний корпоратив обойдется петропавловцам в среднем в 10 тысяч тенге, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году горожанам предлагают развлекательную программу с участием Деда Мороза и Снегурочки, огненное шоу, танцы, аукционы и конкурсы с подарками. В каждом заведении - свой приглашенный ведущий. От его уровня и вместимости зала, кстати, во многом зависит цена на праздничный банкет.

Большинство ресторанов уже сформировало меню и предлагает на выбор несколько блюд. В некоторых заведениях специального новогоднего предложения нет, заказывать можно по обычному меню. В среднем, стоимость предновогоднего банкета на одного человека составляет 10 тысяч тенге. Если цена варьируется от 5 до 8 тысяч, как правило, в нее не включен алкоголь и фрукты. За 12-15 тысяч предлагают два горячих, 3-5 салатов, 3-4 холодных закуски, фрукты, напитки, алкоголь в том числе.

Помимо кафе и ресторанов, петропавловцы проводят корпоративы в банях и саунах. Здесь цена варьируется от 5-6 тысяч в час и зависит от количества человек. Еду и напитки можно приносить с собой либо заказать там же.

Не менее популярны в этом году загородные зоны отдыха. Большинство из них расположены в получасе езды от центра города. В стоимость входит аренда дома, бани (в некоторых - оплачивается отдельно), мангалов. На территории обычно есть горки, каток, предоставляются лыжи и коньки. Стоимость аренды домика варьируется от 25 до 290 тысяч тенге за сутки. Зависит от вместимости, комфортности, расположения и предлагаемых услуг и развлечений.

Для детей новогодние театрализованные представления начинаются в Петропавловске с 24 декабря. Стоимость билета - в пределах одной тысячи тенге. Малышам обещают показать спектакль «Снежная королева», «Морозко». Развлекательные программы с участием Деда Мороза и Снегурочки с вручением подарков проводят в детских клубах, парках аттракционов. Цена здесь уже выше и составляет порядка 3-4 тысяч тенге.