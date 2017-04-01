Во избежание подтопления в Павлодарской области уложили трубы через дорогу

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В городе Аксу Павлодарской области власти делают всё, чтобы не затопило сёла его административной зоны, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Аксу полным ходом проводятся противопаводковые мероприятия, сообщила пресс-служба акимата города. Во избежание подтопления жилых домов из-за приближающегося разлива рек укрепляют водозащитные насыпи. Заготовлены свыше 10 000 мешкотары. В посёлке Аксу города Аксу дополнительно уложены водопропускные трубы через проезжую часть. В противопаводковых мероприятиях задействована техника всех коммунальных и градообразующих предприятий.