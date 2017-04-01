Погода
Астана 6 °С
Алматы 13 °С
Курс валют
USD 313.21
EUR 331.34
RUB 5.46
CNY 45.39

Во Франции в лагере беженцев вспыхнули беспорядки

Во Франции в лагере беженцев вспыхнули беспорядки
11 Апреля 2017 08:02 223

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Беспорядки вспыхнули в лагере беженцев в окрестностях приморского города Дюнкерк на севере Франции. В результате ЧП есть пострадавшие, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Figaro.

В лагере проживают до 1,5 тыс. афганцев и курдов, которые надеются переправиться через Ла-Манш и попасть на территорию Великобритании. По предварительным данным, конфликт вспыхнул между различными этническими группами. Затем в противостояние была вынуждена вмешаться полиция.

Стражи порядка применили против погромщиков слезоточивый газ и дубинки. Сообщается как минимум о шести раненых в ходе столкновений: по всей видимости, увечья друг другу нанесли сами мигранты, так как пострадавшие получили колото-резаные раны.



Согласно последней информации, на месте инцидента вспыхнул пожар. В настоящее время огнем объято до половины лагеря. Пламя можно увидеть за несколько километров.

Фото: © EPA/YOAN VALAT

 

Ключевые слова: Франция,
По теме
Loading...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×

Архив