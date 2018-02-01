Во что инвестируют деньги ЕНПФ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) рассказали о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов на данный момент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 1 февраля 2018 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального банка РК, составили 7, 8 трлн тенге.

«Основную долю в портфеле - 44,47% - составляют государственные ценные бумаги Республики Казахстан, доля которых снизилась с начала года на 3,18%. Текущая стоимость ГЦБ составляет 3 473,64 млрд тенге. На отчетную дату доходность к погашению этих инструментов, номинированных в тенге, составляет 7,9% годовых. На втором месте по объему инвестированных пенсионных активов находятся облигации банков второго уровня Республики Казахстан, чья доля в портфеле равна 15,82%, текущая стоимость составила 1 235,92 млрд тенге, средневзвешенная доходность к погашению 10,6%»,- рассказала заместитель председателя Правления АО «ЕНПФ» Сауле Егеубаева на пресс-конференции.

Кроме того, в инвестиционном портфеле на 1 февраля 2018 года находятся государственные ценные бумаги иностранных государств (12,61%), облигации квазигосударственных организаций Казахстана (10,11%), депозиты в казахстанских (4,20%) и иностранных (5,25%) банках и другие инструменты, обеспечивающие рациональное соотношение риска и доходности портфеля.

«Если говорить о валютной структуре портфеля, то инструменты, номинированные в национальной валюте, составляют 70,81%, доля инструментов в иностранной валюте 29,19%, из которых 28,61 % составляют доллары США. В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер чистого инвестиционного дохода за январь 2018 года составил 9,8 млрд. тенге»,- добавила она.