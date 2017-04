Внучка Трампа исполнила для Си Цзиньпина песню на китайском языке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пятилетняя внучка президента США Дональда Трампа Арабелла Кушнер спела песню на китайском языке председателю КНР Си Цзиньпину, когда он находился с визитом в поместье "Мар-а-Лаго" в штате Флорида.

Видеозапись с исполнением песни Арабеллой под аккомпанемент фортепиано опубликовала на своей официальной странице в Twitter мама девочки - Иванка Трамп.

Very proud of Arabella and Joseph for their performance in honor of President Xi Jinping and Madame Peng Liyuan's official visit to the US! pic.twitter.com/fu3RIh26UO