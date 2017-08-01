Внести изменения в законодательство о выборах предлагают в ЦИКе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Владимир Фоос озвучил ряд предложений на заседании межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы предлагаем, чтобы члены ЦИК приостанавливали членство политических партий на время работы ЦИК. Мы предлагаем увеличить состав участковых избирательных комиссий в зависимости от количества избирателей на избирательных участках для распределения нагрузки между членами комиссий, повышение зарплаты члена комиссий во время электорального периода, потому что они все у нас на общественных началах работают. Определить, что в составе комиссии должно быть не более половины работников одной организации - это вечное замечание ОБСЕ», - сказал он.

Фоос также рассказал и о тех изменениях, которые, по его мнению, должны быть внесены в законодательство о референдуме.

«Закон о референдуме у нас не изменялся с 1999 года, кроме тех точечных изменений, которые были в этом году инициированы Президентом. Там необходимо привести его в соответствие с нормами, которые прописаны в законе о выборах - определить сбор подписей, оплату инициативной группы, срок действия инициативной группы по инициативе референдума, определить, что такое представители от регионов, которые будут участвовать, естественно, уточнить, привести в соответствие с полномочиями избирательных комиссий с законом о выборах», - отметил он.