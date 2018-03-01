Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -20 °С
Алматы: 4 °С
USD 321.34 EUR 391.49
RUB 5.67 CNY 50.64
Скачать

Внедорожник перевернулся на трассе Астана-Бурабай

1 Марта 2018 13:12 675
Поделиться:
Внедорожник перевернулся на трассе Астана-Бурабай

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Водитель и пассажир пострадали в аварии с участием внедорожника на трассе Астана-Бурабай, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

Новости по теме

Водитель умер от остановки сердца за рулем автомобиля в Алматы
Полицейский скончался в Уральске после ДТП Пять человек пострадали и один погиб в ДТП в Алматы

ДТП произошло 28 февраля на автодороге Астана-Бурабай на территории Аккольского района около села Красный Горняк. 35-летний водитель внедорожника Toyota Land Cruiser, ехавший в Астану, не справился с рулевым управлением и врезался с металлическое дорожное ограждение.

«Автомашина опрокинулась. В результате ДТП в центральную районную больницу госпитализированы водитель и пассажир, 1981 года рождения», - сообщили в пресс-службе ДВД региона

Еще двое пассажиров, один из которых несовершеннолетний, были отпущены домой. Как сообщили в ведомстве, по факту ДТП проводится проверка, назначена экспертиза. 

Фото: media.soligorsk.city

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, ДТП, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив