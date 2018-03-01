Внедорожник перевернулся на трассе Астана-Бурабай

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Водитель и пассажир пострадали в аварии с участием внедорожника на трассе Астана-Бурабай, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

ДТП произошло 28 февраля на автодороге Астана-Бурабай на территории Аккольского района около села Красный Горняк. 35-летний водитель внедорожника Toyota Land Cruiser, ехавший в Астану, не справился с рулевым управлением и врезался с металлическое дорожное ограждение.

«Автомашина опрокинулась. В результате ДТП в центральную районную больницу госпитализированы водитель и пассажир, 1981 года рождения», - сообщили в пресс-службе ДВД региона

Еще двое пассажиров, один из которых несовершеннолетний, были отпущены домой. Как сообщили в ведомстве, по факту ДТП проводится проверка, назначена экспертиза.

Фото: media.soligorsk.city