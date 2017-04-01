Внедорожник Chevrolet Niva начинают собирать в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На костанайском предприятии «СарыаркаАвтоПром» стартует производство внедорожника марки Chevrolet Niva, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «GM-Автоваз».

Отмечается, что автомобиль собирается из машинокомплектов, поставляемых российским партнером.

«Казахстан является одним из самых значимых рынков экспорта для «GM-Автоваз», - отмечается в сообщении, - а локализация сборки призвана повысить конкурентоспособность модели на местном рынке в условиях заградительных мер, действующих в Российской Федерации, которые связаны с уплатой утилизационного и регистрационного сборов на авто, ввезенные в Казахстан».

По итогам прошлого года СП «GM-Автоваз» произвело на экспорт 1 тыс. 555 внедорожников Chevrolet Niva, что на 34,5 процента меньше, чем годом ранее. Представители предприятия связывают этот показатель со снижением покупательской активности в Казахстане. Считается, что он вызван увеличением цен на машины за счет введения новых сборов.