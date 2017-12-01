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ВМС Казахстана пополнились боевым кораблем
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Официальная церемония вручения флага Военно-морских сил состоялась на боевом ракетно-артиллерийском корабле «Мангыстау». После подъема флага корабль официально вошел в состав Военно-морских сил РК, передает пресс-служба акима Мангистауской области.
На церемонии вручения флага присутствовали аким Мангистауской области ЕралыТугжанов, главнокомандующий ВМС РК, вице-адмирал Жандарбек Жанзаков.
Глава региона Ералы Тугжанов вручил флаг командиру корабля капитан-лейтенанту Яхьярову и поприветствовал собравшихся.
«Буквально на днях мы праздновали день Независимости Казахстана. В стране за кратчайший период сделана огромная работа по тем задачам, которые поставил перед нами Глава государства Нурсултан Назарбаев. И эти достижения нашей страны надо оберегать, развивать и дальше приумножать. И в этом ряду главный вопрос - укрепление независимости Казахстана. Наши вооруженные силы являются одним из гарантов обеспечения национальной безопасности и стабильного развития. Сегодня на священной земле Мангистау происходит большое событие. Боевой корабль, который прибыл с Западного Казахстана, - это укрепление не только вооруженных сил, но и укрепление страны в целом. Поэтому поздравляю всех вас и хочу поблагодарить за вашу службу, которую вы несете для защиты нашей страны, ее независимости и суверенитета», - сказал глава региона ЕралыТугжанов
Военный корабль был спущен на воду 25 апреля 2017 года. Ракетно-артиллерийский корабль «Мангистау» проекта Барс был изготовлен на заводе Зенит в городе Уральск, Западно-Казахстанской области.
Основные характеристики корабля: водоизмещение 240 тонн, длина - 41,75 м, ширина - 7,8 м, скорость хода - 30 узлов, дальность плавания 1200 миль, автономность плавания 10 суток, экипаж 23 человека.
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