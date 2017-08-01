Влияние на Казахстан падения цен на российское зерно прокомментировал Айтуганов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве сельского хозяйства РК следят за ситуацией в России, где наблюдается падение цен на зерно из-за хорошего урожая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Буквально вчера было проведено зональное совещание с участием руководителей Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей. Этот вопрос мы рассматривали (...) С сегодняшнего дня я могу официально заявить, мы устанавливаем цену на покупку ячменя на объем, который у нас покупает Продкорпорация в этом году - 200 тысяч тонн. Цена на ячмень второго класса с сегодняшнего дня - 37 тысяч тенге за одну тонну», - сообщил первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов в ходе пресс-конференции в Правительстве РК, отвечая на вопросы журналистов.

Что касается пшеницы, то цены на нее и планируемый объем продаж будет известен ближе к 1 сентября.

«Самое главное - мы ожидаем резкого повышения качества пшеницы. Если в прошлом году пшеницы третьего класса было 44%, то в этом мы даем 63-65%», - добавил он.



К.Айтуганов напомнил, что в этом году площадь ярового сева составила 22 млн 100 тысяч га, из них зерновые культуры - 15 млн 200 тысяч га, пшеница - 12 млн и ячмень - 1,9 млн. По прогнозам, предварительная урожайность составит порядка 19,2 млн тонн.

По данным российских СМИ, стоимость пшеницы третьего класса по итогам прошлой недели снизилась на 100 руб. до 8,95 тыс. руб. за тонну. Средние цены на пшеницу четвертого класса опустились на 275 руб. до 8,1 тыс. руб. за тонну. Ячмень подешевел на 250 руб. до 6,55 тыс. руб. за тонну, рожь - на 700 руб. до 5,3 тыс. руб. за тонну.