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Власти Саудовской Аравии освободили около 20 обвиненных в коррупции
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Власти Саудовской Аравии за последние несколько дней освободили из-под стражи не менее двух десятков человек, ранее обвиненных в коррупции, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
По сведениям источников издания, в число освобожденных в течение последней недели вошли влиятельные лица. Это, в частности, бывший министр финансов и один из членов руководства государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Ибрагим Абдель Азиз аль-Ассаф. Его обвиняли в мошенничестве, связанном с проектом по расширению мечети в Мекке.
В числе отпущенных из-под стражи принц Турки бен Халид, а также бывший помощник министра финансов и экс-руководитель компании Saudi Telecom. «Все они вышли на свободу, - приводятся в публикации слова источника издания из числа саудовских чиновников. - Выпустили не менее двух десятков человек, если не больше». Он также отметил, что вскоре начнутся судебные разбирательства по обвинению в коррупции.
В ночь на 5 ноября Высший комитет по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом задержал и поместил под стражу в гостиницу в Эр-Рияде десятки членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, обвинив их в финансовых и должностных преступлениях. По информации прокуратуры, допрошены были примерно 200 человек. Как заявил кронпринц в интервью газете The New York Times, 95% из обвиняемых согласились на сделку, передав часть своих активов властям в обмен на освобождение.
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