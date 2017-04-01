Власти ОАЭ опубликовали новые правила отдыха на пляжах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дубайский муниципалитет выпустил инструкции для посетителей пляжей на территории эмирата - 7 правил, которые нельзя нарушать.

«В частности, на пляжах по-прежнему нельзя разводить костры, заниматься несанкционированной торговлей, фотографировать людей.

Кроме того, власти Дубая рекомендуют всем купальщикам внимательно следить за вещами и не оставлять их без присмотра. Еще одно правило: появляться на пляже можно только в одежде, соответствующей местным традициям. При этом форма одежды не уточняется», - написал директор департамента индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК Марат Игали на своей страничке в Facebook.



Гулять в купальниках за пределами пляжей также запрещено. Кроме того, нельзя оставаться на пляже на ночь - это правило распространяется на любителей ночевок под звездами. О мерах ответственности за нарушение правил не сообщается. Но, как можно предположить, речь идет о штрафах и даже уголовном преследовании, добавил он.