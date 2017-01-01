Власти Китая вложат в строительство дорог в Синьцзяне $24,8 млрд

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Власти Китая намерены в 2017 году вложить в строительство скоростных дорог в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе страны 170 миллиардов юаней (24,8 миллиарда долларов), что в шесть раз больше, чем в прошлом году, передает РИА Новости со ссылкой на главу местного комитета по реформам и развитию Чжан Чуньлиня.

По данным China Daily, в 2017 году в Синьцзяне начнут строительство более 6 тысяч километров скоростных трасс.

Кроме того, региону выделят 8,1 миллиарда юаней на строительство железных дорог, что на 50% больше, чем в 2016 году. Инвестиции на развитие гражданской авиации в районе в этом году также вырастут на 50% и составят 4,8%.

По словам Чжан Чуньлиня, строительство сети скоростных дорог в регионе, который занимает одну шестую территории страны, является приоритетной задачей.

Около 40% городов и уездов СУАР не подключены к сети скоростных трасс. В настоящее время существует лишь одна скоростная дорога, которая соединяет Синьцзян с другими частями Китая, однако она не может удовлетворить потребности будущей торговли.

Власти рассчитывают, что строительство инфраструктуры поможет Синьцзяну лучше выполнять функции торгового хаба, соединяющего страны вдоль "шелкового пути".

Как отмечает издание, новые объекты помогут создать больше новых рабочих мест для местных жителей и стимулировать экономический рост.