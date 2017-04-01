Власти Астаны проверили школу после жалобы о дорогих путевках в детский лагерь

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Одна из жительниц Астаны пожаловалась на принудительную покупку путевок в детский лагерь «Дискавери Боровое» в курортном поселке Боровое, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Динары Касеновой, за отказ от путевки стоимостью 75 тысяч тенге классный руководитель лицейного 5 «Ғ» класса школы №64 грозилась перевести ребенка в обычный класс. «У меня не хватает возмущения. Как так лоббируют интересы лагеря, что совершенно не смотрят на законы?» - написала она в социальной сети Фейсбук.



Управление образования Астаны, обратив внимание на жалобу, создало специальную комиссию. В ее состав вошли депутат маслихата, директоры и члены родительских комитетов других школ. На заседание комиссии были приглашены представители родительского комитета школы №64 и 5 «Ғ» класса.



По данным Управления, организация летнего отдыха детей в этой школе практикуется уже 6 лет. При этом ежегодно изъявляют желание посетить лагерь лишь 19-24% учеников лицейских классов. В сентябре на родительских собраниях было объявлено, что родители, изъявившие желание, могут отправлять детей на отдых в лагерь. Полную информацию о месте организации и цене путевки планировали разъяснить в этом месяце. В предыдущие годы дети посещали другой лагерь (не Дискавери Боровое), стоимость путевки в прошлом году была 53 тысячи тенге, для льготной категории - 26 500 тенге.



«Представители родительских комитетов 5 «Ғ» класса и школы не сталкивались со случаями принуждения выезда в летние лагеря. Все перечисленное свидетельствует о том, что факт принуждения к поездке в лагерь под предлогом перевода детей в простой класс не подтверждается», - ответил на жалобу заместитель руководителя Управления образования Ануар Жангозин.