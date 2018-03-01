Владимир Путин определил основные направления развития России

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Президент РФ Владимир Путин обратился с традиционным ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ, где дал оценку положения дел в стране и определил основные направления внутренней и внешней политики. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил российский лидер, послание носит особый, рубежный характер, и определяет судьбу страны на десятилетия вперёд.

Социальная поддержка

Ключевым приоритетом, отметил российский лидер, является развитие благополучия людей, достаток в российских семьях. В этом свете В. Путин заявил, что с 1 мая 2018 года в РФ начнет действовать норма приравненного в стране минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму, что должно позитивно сказаться на доходах около четырёх млн человек.

Российский лидер отметил необходимость выстраивания на принципах справедливости и адресности всей системы социальной помощи, обновления структуры занятости. В аналогичном ключе была отмечена необходимость предотвращения сокращения численности трудоспособного населения РФ и в предстоящее десятилетие обеспечить его устойчивый естественный рост, приведя в качестве примера то, что в 2017 году численность населения РФ в трудоспособном возрасте сократилась почти на миллион.

Президент РФ также поручил обеспечить нуждающиеся семьи местами в детских садах - яслях. Он отметил, что за три года должно быть создано более 270 тысяч мест в яслях, поручив оказать финансовую поддержку регионам в объёме порядка 50 млрд рублей из федерального бюджета, а на охрану материнства и детства направить не менее 3,4 трлн рублей.

Российский лидер также призвал добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их регулярную индексацию и повышения качества медицинского и социального обслуживания пожилых людей. В этих целях он поручил новому правительству подготовить специальную программу системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего поколения.

Развитие городов и сел

В. Путин предложил развернуть масштабную программу пространственного развития РФ, включая развитие городов и других населённых пунктов, и удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет. При этом обновление городской среды должно базироваться на широком внедрении передовых технологий и материалов в строительстве, современных архитектурных решениях, на использовании цифровых технологий в работе социальных объектов, общественного транспорта, коммунального хозяйства.

«Мы поддержим и инициативы, которые позволят нашим малым городам, населённым пунктам сохранить самобытность, по-новому раскрыть свой уникальный потенциал», - сказал В. Путин, отметив, что особое внимание будет уделяться социальному, инфраструктурному развитию сельских территорий.

Доступность жилья

Президент РФ назвал три ключевых фактора повышения доступности жилья: рост доходов граждан, снижение ставок ипотечного кредитования и увеличение предложений на жилищном рынке. «За предстоящие шесть лет ипотека должна стать доступной для большинства российских семей, большинства работающих граждан, молодых специалистов», - подчеркнул В. Путин, определив направление к увеличению объёмов строительства жилья от 80 до 120 млн квадратных метров в год.

Для защиты средств вкладчиков В. Путин отметил необходимость поэтапного перехода от долевого строительства на проектное финансирование.

Логистика

В качестве одной из первоочередных задач для будущего правительства В. Путин также определил необходимость подготовки комплексного плана модернизации и расширения всей магистральной инфраструктуры страны, подчеркнув, что Россия должна стать не только ключевым логистическим, транспортным узлом. Президент РФ отметил необходимость приведения в порядок региональных и местных дорог, обратив внимание руководителей регионов и городов на наращивание качества и объёмов дорожного строительства с использованием новых технологий и решений. На эти цели он поручил направить более 11 трлн рублей.

«Получат развитие мощные евразийские транспортные артерии. Уже идёт строительство автомобильной дороги, которая станет важной частью коридора «Европа - АТР». Кстати, наши партнёры из Китая и Казахстана - мы делаем это вместе с ними - свою часть работы уже выполнили. Их участки уже эксплуатируются. И нам нужно серьёзно ускориться», - сказал В. Путин.

Он также указал на необходимость увеличения объёма транзитных контейнерных перевозок по железным дорогам страны почти в четыре раза, отметил предстоящую реконструкцию и расширение сети региональных аэропортов, а к 2024 году - завершение строительства волоконно-оптических линий связи для быстрого доступа в Интернет к большинству населённых пунктов с численностью более 250 человек.

Здравоохранение

Важнейшей задачей В. Путин назвал обеспечение доступности современной, качественной медицинской помощи. «В 2019-2024 годах на развитие системы здравоохранения из всех источников потребуется ежегодно направлять в среднем более 4 процентов ВВП. Но стремиться нужно, безусловно, к 5 процентам», - сказал он.

В населённых пунктах с численностью от 100 до 2000 человек в течение 2018-2020 годов президент РФ поручил создать фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. А для населённых пунктов, где проживает менее 100 человек - организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходимостью, со всем необходимым диагностическим оборудованием.

При этом поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты, региональные учреждения здравоохранения и ведущие медцентры, как отметил В. Путин, должны быть связаны в единый цифровой контур.

Культурно-образовательные программы

Президент РФ предложил запустить программы создания в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов, которые будут включать в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства. Первый такой проект будет реализован во Владивостоке, за которым последуют и другие регионы и города страны.

Образование

В. Путин в послании отметил доступность современного и качественного образования для каждого ребёнка, отметив, что равные образовательные возможности - мощный ресурс для развития страны и обеспечения социальной справедливости.

«Нужно переходить и к принципиально новым, в том числе индивидуальным технологиям обучения, уже с ранних лет прививать готовность к изменениям, творческому поиску, учить работе в команде, что очень важно в современном мире, навыкам жизни в цифровую эпоху», - сказал В. Путин. Он предложил с нового учебного года запустить проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее», который позволит школьникам попробовать себя в будущей профессии. На эту инициативу в 2018 году будет выделен 1 млрд рублей.

Новые технологии

Формировать собственные цифровые платформы, наладить разработку и локализацию ключевых технологий и решений, поддержать высокотехнологичные компании, выстроить благоприятную среду для стартапов, призвал в послании В. Путин.

Он также отметил необходимость активизации работы научно-образовательных центров, которые будут интегрировать возможности университетов, академических институтов, высокотехнологичных компаний. В. Путин также предложил создать максимально удобные, привлекательные условия для того чтобы талантливая молодёжь из других стран приезжала учиться в вузы России.

Также он указал на необходимость усовершенствования процедуры предоставления гражданства РФ для талантливых и высокообразованных иностранных граждан.

Фискальная и экономическая политика

Будущему правительству В. Путин поручил быстрее сформировать новые фискальные условия, которые обеспечат пополнение бюджетов всех уровней, а также исполнение всех социальных обязательств.

Кроме того, российский президент ориентировал правительство и Банк России на разработку конкретного плана действий по привлечению инвестиций в экономику страны.

«Ещё один источник роста - это развитие несырьевого экспорта. Нужно снять все административные барьеры, создать режим наибольшего благоприятствования для тех компаний, которые выходят на внешние рынки. В течение шести лет мы должны практически удвоить объём несырьевого, неэнергетического экспорта до 250 млрд долларов, в том числе довести поставки продукции машиностроения до 50 млрд», - сказал В. Путин

В сфере АПК российский президент ориентировал власти страны на поддержку семейных предприятий, фермеров, развитие сельхозкооперации.

Развитие предпринимательских свобод и конкуренции

Убрать всё, что позволяет нечистоплотным, коррумпированным представителям власти и правоохранительных органов оказывать давление на бизнес поручил российский президент. Уголовный кодекс, с его слов, должен перестать быть инструментом решения хозяйственных конфликтов между юридическими лицами, а подобные споры нужно переводить в административную и арбитражную плоскость. В этих целях В. Путин поручил рабочей группе по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства с участием Верховного суда, правоохранительных органов, прокуратуры, представителей делового сообщества подготовить конкретные предложения.

Он также предложил освободить от отчётности, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан, которые используют цифровые сервисы и сделать для них уплату налогов простой транзакцией, проходящей в автоматическом режиме.

Церемония оглашения 14-го послания В. Путина состоялась в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж». При этом присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены правительства, руководители регионов, общественные деятели, руководители крупнейших средств массовой информации.

Фото: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС