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Владимир Никитенко назначен главным тренером ФК «Тобол»

25 Декабря 2017 16:22 445
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Владимир Никитенко назначен главным тренером ФК «Тобол»

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Владимир Никитенко назначен главным тренером ФК «Тобол». Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». 

Стоит отметить, что В.Никитенко будет совмещать две должности. Он также будет продолжать работу в должности главного тренера молодежной сборной Казахстана до сентября 2018 года.


Владимир Никитенко назначен главным тренером ФК «Тобол»

Как сообщил также на сайте футбольного клуба директор Николай Панин, «Тобол» после окончания сезона расстался с россиянином Робертом Евдокимовым, который возглавлял команду с июля. Под его руководством костанайский клуб занял пятое место и не смог попасть в Лигу Европы. 

«В новом сезоне клуб предложил Роберту Евдокимову продолжить работу на тех финансовых условиях, о которых мы договорились в сезоне 2017 года. Они его не устроили. Он хотел их пересмотра в сторону увеличения. Мы на такое пойти не смогли. Тем не менее мы благодарны Роберту Геннадьевичу и его штабу за проделанную работу», - прокомментировал работу Евдокимова Николай Панин. 

Владимир Андреевич Никитенко (род. 8 января 1957, Терек, Кабардино-Балкарская АССР) - советский футболист, полузащитник, казахстанский футбольный тренер, мастер спорта СССР. В настоящее время главный тренер молодежной сборной Казахстана по футболу.

Достижения: «Достык» (Алма-Ата) - обладатель Кубка РК (1993), «Актюбинец» - финалист Кубка РК (1994), «Елимай» (Семипалатинск) - чемпион РК, обладатель Кубка РК и Суперкубка РК (1995), «Кайрат» (Алматы) - 3 место (1997), обладатель Кубка РК (1997, 2000), «Кайрат-Бутя» - 3 место (1999), «Атырау» (Атырау) - 2-кратный серебряный призёр (2001, 2002), «Терек» (Грозный, Россия) - Чемпион 1-й лиги России (2004), Обладатель Кубка России (2004), вице-чемпион 1-й лиги России (2007), «Актобе» - Чемпион РК (2013), обладатель Суперкубка РК (2014). За период работы воспитал более 30-ти мастеров спорта, более 20-ти футболистов выступали в различные годы юношеской, молодёжной, олимпийской, национальной сборных Казахстана.

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Ключевые слова: Спорт, Костанайская область, Назначения,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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