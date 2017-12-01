Владимир Никитенко назначен главным тренером ФК «Тобол»

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Владимир Никитенко назначен главным тренером ФК «Тобол». Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Стоит отметить, что В.Никитенко будет совмещать две должности. Он также будет продолжать работу в должности главного тренера молодежной сборной Казахстана до сентября 2018 года.







Как сообщил также на сайте футбольного клуба директор Николай Панин, «Тобол» после окончания сезона расстался с россиянином Робертом Евдокимовым, который возглавлял команду с июля. Под его руководством костанайский клуб занял пятое место и не смог попасть в Лигу Европы.

«В новом сезоне клуб предложил Роберту Евдокимову продолжить работу на тех финансовых условиях, о которых мы договорились в сезоне 2017 года. Они его не устроили. Он хотел их пересмотра в сторону увеличения. Мы на такое пойти не смогли. Тем не менее мы благодарны Роберту Геннадьевичу и его штабу за проделанную работу», - прокомментировал работу Евдокимова Николай Панин.

Владимир Андреевич Никитенко (род. 8 января 1957, Терек, Кабардино-Балкарская АССР) - советский футболист, полузащитник, казахстанский футбольный тренер, мастер спорта СССР. В настоящее время главный тренер молодежной сборной Казахстана по футболу.



Достижения: «Достык» (Алма-Ата) - обладатель Кубка РК (1993), «Актюбинец» - финалист Кубка РК (1994), «Елимай» (Семипалатинск) - чемпион РК, обладатель Кубка РК и Суперкубка РК (1995), «Кайрат» (Алматы) - 3 место (1997), обладатель Кубка РК (1997, 2000), «Кайрат-Бутя» - 3 место (1999), «Атырау» (Атырау) - 2-кратный серебряный призёр (2001, 2002), «Терек» (Грозный, Россия) - Чемпион 1-й лиги России (2004), Обладатель Кубка России (2004), вице-чемпион 1-й лиги России (2007), «Актобе» - Чемпион РК (2013), обладатель Суперкубка РК (2014). За период работы воспитал более 30-ти мастеров спорта, более 20-ти футболистов выступали в различные годы юношеской, молодёжной, олимпийской, национальной сборных Казахстана.