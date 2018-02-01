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Владельцам заболевшего бешенством скота в Мангистау выплатят компенсацию

28 Февраля 2018 20:51 309
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Владельцам заболевшего бешенством скота в Мангистау выплатят компенсацию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Владельцам скота, заболевшего бешенством в Мангистауской области, выплатят компенсацию. Об этом сообщил на брифинге Службы центральных коммуникаций председатель Комитета ветеринарного контроля и надзор МСХ РК Турсун Кабдулданов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Мангистауском районе Мангистауской области в одном-двух дворах верблюды и лошади заболели бешенством. Диагноз подтвержден ветеринарной лабораторией. Во время исследования среди этих животных выявлено также заболевание энтеротоксемия», - сказал Т.Кабдулданов.

По его словам, в регионе работают представители Комитета и Казахского ветеринарного института. Приняты соответствующие решения районного и сельского акимов, ведется работа по ликвидации вспышки бешенства. Из специального фонда выделена вакцина, проводится дезинфекция. Владельцам заболевших животных из республиканского бюджета выплатят полную компенсацию.

Напомним, ранее сообщалось о 5 фактах заболевания бешенством среди животных в Мангыстауской области. Затем были зарегистрированы еще 14 случаев среди верблюдов, лошадей и крупного рогатого скота.

Автор: Аян Бекенулы

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Ключевые слова: Мангистауская область, Сельское хозяйство,
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Перевод:

Мейрамбек Байгарин

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