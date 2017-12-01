Визовый режим с ОАЭ прокомментировал глава МИД РК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов прокомментировал ситуацию по визовому режиму с Объединенными Арабскими Эмиратами, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В курортный сезон к нам постоянно поступают вопросы относительно того, когда эмираты наконец откроют нам границы, то есть ратифицируют соглашение. Мы свою часть работы сделали, мы ратифицировали соглашение, теперь ожидается, что скоро все эмираты, которые входят в ОАЭ, тоже ратифицируют у себя (соглашение) и на своем уровне проинформируют нас», - сказал Кайрат Абдрахманов на Правительственном часе по вопросам внешней политики Казахстана на Азиатском направлении.
Глава МИД добавил, что в текущем году с ОАЭ были заключены соглашения о безвизовых поездках по всем видам паспортов.
По его словам, на сегодня Казахстан заключил соглашения об освобождении от виз владельцев дипломатических паспортов с 66 странами и международными организациями.
«Для владельцев служебных паспортов у нас есть соглашения с 44 государствами», - уточнил Кайрат Абдрахманов.
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