Вице-премьер КНР Ван Ян возглавил высший совещательный орган страны

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван Ян избран председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 13-го созыва, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Присутствовавшие на 4-м пленарном заседании 1-ой сессии НПКСК 2144 делегатов единогласно проголосовали за его кандидатуру.

До своего избрания на пост руководителя высшей консультативной структуры Китая Ван Ян занимал должность вице-премьера Госсовета КНР.

Напомним, НПКСК - совещательный орган при руководстве КНР, в который входят как представители КПК, так и лица, не имеющие коммунистического партийного членства: представители партий, общественных организаций, деловых кругов Гонконга, Макао, Тайваня и китайских диаспор за рубежом, видные общественные деятели.

1-ая сессия НПКСК завершится 15 марта, а 1-ая сессия Всекитайского собрания народных представителей - 20 марта.

17 марта состоится избрание председателя и заместителя Председателя КНР, 18 марта делегаты проголосуют за предложенные кандидатуры премьера Госсовета КНР, заместителя председателя Центрального военного совета Китая и его членов, а также изберут главу Верховного народного суда и Генерального прокурора Верховной народной прокуратуры КНР.

После утверждения премьера Госсовета страны по его рекомендации будут предложены кандидаты в заместители премьера Госсовета, члены этого органа, главы разных министерств. 19 марта будет созвано пленарное заседание, в ходе которого будут выбраны лица на вышеуказанные должности.

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