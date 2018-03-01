Вице-министр Юрий Ильин назвал причины подтопления населенных пунктов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр внутренних дел РК Юрий Ильин на встрече с руководством заинтересованных государственных органов по вопросам водной безопасности в Сенате Парламента РК назвал причины подтопления населенных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сброшенные весной 2017 года излишки из Вячеславского водохранилища были перехвачены Астанинским контррегулятором. Объем мы перехватили самый максимальный за всю историю работы данного гидротехнического сооружения - порядка 260 миллионов кубометров воды. Но пропускная способность непосредственно через город, по реке, не позволяет сбрасывать более 50 кубометров в секунду, что, соответственно, приводит к возможному разрушению гидротехнического сооружения, так как оно не предназначено для длительного хранения. И при повышенных расходах у нас происходит подтопление дачных территорий на территории Астаны и выход, в том числе, за парапет руслоформирования. Здесь необходимо комплексно решать вопросы о русле реки Есиль, как на территории столицы, так и ниже по течению на территории Акмолинской области», - сказал Ю.Ильин.

Вице-министр также коснулся вопроса о некачественном планировании противопаводковых мероприятий местными исполнительными органами. Ежегодно происходят подтопления населенных пунктов не в результате паводка на реках, а вследствие прихода талых вод.



Только за последние годы в результате таяния снега и непринятия своевременных мер по обвалованию населенных пунктов пострадало 54 населенных пункта. В текущем году уже произошли подтопления 35 жилых домов, более 600 дворовых территорий на территории Алматинской области в 44 населенных пунктах, в Жамбылской, в городе Алматы и городе Байконур Кызылординской области.



Причинами подтопления послужило резкое повышение температуры, снеготаяние и выпадение осадков в виде дождя в низкогорных регионах Алматинской области. Этому способствовала несвоевременная и некачественная очистка территорий домовладений от снега, отсутствие или засорение дренажной системы, возведение строений в неположенном месте, а также промерзание грунта на большие глубины.



Также, по словам Ю.Ильина, вызывает беспокойство большое количество разрушенных саманных строений. Незначительное количество воды, заходящей во дворы, привело к обрушению 1 708 саманных строений, в том числе лишь в 238 случаях вне сейсморегионов. Все эти строения возведены с нарушением норм строительства в сейсмических зонах. Местным исполнительным органам следует обратить особое внимание на недопущение строительства в сейсмоопасных зонах саманных строений, отметил вице-министр.