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Вице-министр энергетики РК Садибеков арестован на два месяца

5 Марта 2018 16:53 688
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Вице-министр энергетики РК Садибеков арестован на два месяца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -  Вице - министр энергетики РК Гани Садибеков арестован на два месяца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского суда.

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«2 марта районный суд №2 Алматинского района Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемых Гани Садибекова и Серикбая Жумалинова сроком на два месяца», - сообщил официальный представитель горсуда Ботагоз Баянова.

 По словам пресс-секретаря, 3 марта суд санкционировал содержание под стражей в отношении подозреваемых Бекзата Кадирберлина и Жана Нурбекова сроком на два месяца.

Напомним, 2 марта официальный представитель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Нурлан Жахин сообщил о том, что Национальным бюро по противодействию коррупции пресечена преступная деятельность должностных лиц Министерства энергетики РК. Вице-министр энергетики Г. Садибеков в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО «Аймак» Д. Дуанбек похитили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. В преступной схеме также участвовал руководитель департамента Минэнерго Ж. Нурбеков и представители подрядчика С. Жумалинов и Б. Кадирберлин.

Г. Садибеков, Ж. Нурбеков, Д. Дуанбек, С. Жумалинов и Б. Кадирберлин были задержаны. Проводится досудебное расследование.

 

Фото: nb.kz

 

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Ключевые слова: Суды, Коррупция, Правительство РК,
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Автор:

Гульжан Тасмаганбетова

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