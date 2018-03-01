Вице-министр энергетики рассказал о строительстве газопровода «Сарыарка»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Газификация страны повлечет за собой снижение объемов экспорта голубого топлива, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Несомненно, газификация страны будет снижать объемы экспорта. Это никто не скрывает, но, в первую очередь, газ является национальным благосостоянием нашей республики и должен работать на благо нашего народа», - сказал вице-министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев на пресс-конференции в Правительстве.
Он также подчеркнул, что строительство газопровода «Сарыарка» по маршруту «Кызылорда - Жезказган - Караганда - Темиртау - Астана» является уникальным проектом.
«Кто раньше мог представить, что наш Центральный и Северный Казахстан будут газифицированы? У нас всегда регионы были автономными в отношении газификации - Западный Казахстан, который питался собственным газом, и Южный Казахстан, который всегда получал газ от наших соседей. К сегодняшнему дню мы смогли обеспечить и юг страны, и Западный Казахстан собственным газом», - отметил он.
Он также подчеркнул, что в этом плане приоритет будет уделяться не экспорту газа, а благополучию народа.
«Осуществив такой знаковый проект (строительство газопровода «Сарыарка», прим. ред) по газификации Астаны и Центрального Казахстана, надо признать, что он весьма важен, как в финансовом плане, так и потому, что он несет в себе социальное благополучие нашего народа», - сказал Мирзагалиев.
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